Долина попросила изъять из продажи пианино

Певица Лариса Долина в дополнительном соглашении попросила изъять из продажи пианино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда по жалобе покупательницы квартиры Полины Лурье.

"Если бы человек не хотел производить отчуждение этой квартиры, если бы он понимал, как ему говорили, что все останется, ничего не произойдет, с какой целью было сделано это соглашение в виде изъятия конкретного предмета, который действительно важен для ее деятельности?" - отметила адвокат.

Певица также пояснила, что ей тесно в квартире, из обстановки это также следовало. Она сказала, что хочет купить квартиру большей площади.