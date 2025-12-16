Проданная Долиной квартира не является ее единственным жильем

Проданная Ларисой Долиной квартира в центре Москвы не является ее единственным жильем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы квартиры Полины Лурье.

"В ходе заключения сделки Долина заявила Лурье, что продаваемая квартира не является ее единственным жильем, у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом", - сказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, артистка в момент продажи жилья сказала, что хочет съехать из этой квартиры, так как ей там тесно.