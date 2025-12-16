Павел Воля второй раз вошёл в Книгу рекордов России

Павел Воля снова попал в Книгу рекордов России, передаёт Telegram-канал «Звездач».

© Соцсети

По его данным, артист получил два сертификата: первый — за наибольшее количество зрителей на сольном стендап-концерте на одной площадке в течение двух дней, а второй — за превышение собственного рекорда 2023 года.

Звезда Comedy Club собрал на своём выступлении 11 758 человек — это новый рекорд в истории страны.

Ранее стало известно, что Павел Воля едва не утонул перед концертом в Калининградской области. Всё случилось летом на гастролях. Комик и его команда решили поплавать на лодке. Неожиданно судно начало заполняться водой — команде пришлось срочно эвакуироваться.