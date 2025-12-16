Киркоров ответил объявившей его в розыск СБУ

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что украинские власти пиарятся «на громком имени», объявляя его в розыск. Об этом артист рассказал News.ru.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Киркорова в розыск. СБУ обвинила его в «нарушении порядка въезда и выезда» (речь идет о новых российских территориях).

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране - в России. Видимо, Служба безопасности Украины за неимением других информационных поводов, решила пошуметь с использованием моего громкого имени», - заявил Киркоров.

Певец подчеркнул, что давно не посещал территорию Украины. Он добавил, что всегда ездил и продолжит ездить в регионы России.