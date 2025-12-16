У Долиной отменены четыре новогодних концерта на фоне скандала

У певицы Ларисы Долиной отменены четыре новогодних концерта в Дубае на фоне скандала с квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«У Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае и слетели семь броней на корпоративы на фоне скандала с квартирой», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Верховный суд проведёт трансляцию заседания по спору о квартире Ларисы Долиной.

В Международной ассоциации юристов и консультантов заявили, что нижестоящие суды допустили грубую ошибку в деле артистки Ларисы Долиной, не взыскав с певицы деньги за квартиру.

RT между тем узнал подробности о риелторе, который помогал Долиной продать квартиру.