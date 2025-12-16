Лариса Долина потеряла 11 концертов на фоне скандала с квартирой

У певицы Ларисы Долиной отменяются концерты и новогодние корпоративы из-за скандала с квартирой. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что у артистки попали под отмену сразу четыре концерта в Дубае, а также слетели семь броней на новогодние корпоративы.

16 декабря Верховный Суд РФ приступит к рассмотрению жалобы Полины Лурье в отношении певицы Ларисы Долиной.

Покупательница намерена оспорить судебные решения, в рамках которых право собственности на квартиру в Хамовниках оставили за артисткой.

Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Ранее суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Долиной взыскать убытки с артистки, поскольку у женщины есть право потребовать их с аферистов, под влиянием которых исполнительница продала квартиру.

5 декабря во время концерта в Петропавловске-Камчатском Лариса Долина поблагодарила зрителей от всего сердца, еле сдерживая слезы в тот момент. Она пожелала своим поклонникам «красивой жизни, полной любви» и взаимопонимания, а также посоветовала им беречь своих близких.