Познер оценил статью The New York Times об Урганте

Телеведущий Владимир Познер заявил, что статья The New York Times об Иване Урганте рассказывает историю ведущего, но никаких сенсационных деталей в ней нет. Об этом Познер рассказал Telegram-каналу «Абзац»

Ранее в газете The New York Times вышла статья, посвященная судьбе Урганта, под заголовком: «Он был королем российского вечернего эфира. Теперь он ведет дни рождения и свадьбы». Газета напомнила, что в 2022 году Ургант опубликовал пост, в котором выступил против боевых действий на Украине.

NYT отметила, что Ургант остался жить в России. После десяти лет в эфире его популярное шоу «Вечерний Ургант» на главном государственном телеканале прекратило свое существование.

В Кремле высказались о просьбах к Путину вернуть Урганта в эфир

По словам неназванных источников газеты, «видные россияне» напрямую обращались в Кремль в попытке «реабилитировать» Урганта, но российские власти отреагировали «крайне негативно». Они якобы сослались на «нелояльность» Урганта. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что ему об этом ничего не известно.