Познер оценил статью The New York Times об Урганте

Мария Иванова

Телеведущий Владимир Познер заявил, что статья The New York Times об Иване Урганте рассказывает историю ведущего, но никаких сенсационных деталей в ней нет. Об этом Познер рассказал Telegram-каналу «Абзац»

Ранее в газете The New York Times вышла статья, посвященная судьбе Урганта, под заголовком: «Он был королем российского вечернего эфира. Теперь он ведет дни рождения и свадьбы». Газета напомнила, что в 2022 году Ургант опубликовал пост, в котором выступил против боевых действий на Украине.

NYT отметила, что Ургант остался жить в России. После десяти лет в эфире его популярное шоу «Вечерний Ургант» на главном государственном телеканале прекратило свое существование.

В Кремле высказались о просьбах к Путину вернуть Урганта в эфир

По словам неназванных источников газеты, «видные россияне» напрямую обращались в Кремль в попытке «реабилитировать» Урганта, но российские власти отреагировали «крайне негативно». Они якобы сослались на «нелояльность» Урганта. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что ему об этом ничего не известно.

«Я читал статью от начала и до конца по-английски. Там просто рассказывается его [Урганта - прим.ред.] история. Никаких фамилий людей, которые имели отношение к этой публикации, не указано», - так Познер прокомментировал статью.
