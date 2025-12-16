Лиза Моряк устроила фотосессию с Гринчем и отпустила шутку в адрес Долиной

Лиза Моряк, как и многие селебрити, делится с фанатами предновогодними кадрами. Звезда «Онегина» решила покреативить и создала фотосессию с помощью искусственного интеллекта. В качестве ее партнера выступил легендарный Гринч — тот самый персонаж, похитивший Рождество.

Актриса красовалась на снимках в игривом платье из меха, новогодней шапке, перчатках, гольфах и туфлях. Все детали гардероба были зеленого цвета — в тон Гринча. Сам же Гринч обнимал партнершу за талию и смотрел «в камеру» плотоядным взглядом.

«Коллаборация года — Лиза Моряк и Лариса Долина», — подписала серию фото актриса. Ее шутка — отсылка к уже растиражированному мему про Ларису Александровну.

Долину из-за «квартирного» скандала теперь сравнивают с Гринчем и называют ее похитительницей новоселья.

© Соцсети

Фолловеров Лизы позабавили уникальные кадры со сказочным персонажем. Они отметили, что нейросети опять намудрили с руками. «ИИ очень смешно генерирует. То палец в перчатку забыл вложить, то две левой руки по смыслу», «Как смешно, Господи», «Зачем вам фото с Долиной?» — написали фанаты.

Не прошел мимо и муж Лизы Сарик Андреасян. «Ну скажи подписчикам правду, что в костюме Гринча — я», — высказался под фото режиссер.