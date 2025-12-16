Штурм и Рудковская прокомментировали убийство мальчика в Успенском лицее

Сегодня всю страну потрясла новость о жутком убийстве в Успенской школе. Ученик девятого класса совершил нападение на учителей и учеников. Школьник зарезал четвероклассника и ранил трех человек. Душегуб снимал свои действия на камеру и сделал селфи на фоне тела жертвы. Зверский инцидент шокировал как обычных граждан, так и представителей шоу-бизнеса.

О случившемся высказалась Наталья Штурм, сын которой учился в этой престижной школе.

«Девятиклассник умышленно зарезал мальчика из 4 класса и охранника. Погибшему мальчику было 10 лет. И это чьи-то дети из очень благополучных семей! В Успенском лицее другие дети не учатся. Обучение в год (!) 1 миллион 200 тысяч, не включая дополнительных занятий и кружков», — написала Штурм в телеграм-канале.

Наталья отметила, что у школы была безупречная репутация и, скорее всего, дело замнут.

«Имена детей, родителей, тьютора, который проглядел „шизу“ воспитанника еще не называлось. Вполне вероятно, что замнут», — заключила Штурм.

Прокомментировала случившееся и Яна Рудковская, которая хотела отдать сына Сашу в эту школу.

«Мы ее рассматривали в свое время для Саши. Она находится в 10 минутах от нашего дома. Сейчас там кошмар наяву», — ужаснулась Яна.

«Все это подросток сам снимал на камеру. Там слышно, что в какой-то момент он спрашивает у учащихся, какой они национальности. И в итоге убивает мальчика-таджика», — написала Рудковская.

Высказалась также и Лера Кудрявцева. Она уточнила, что на футболке убийцы было название организации, выступающей за насилие и террор.