Представитель Киркорова прокомментировала объявление певца в розыск на Украине

Объявление в розыск на Украине певца Филиппа Киркорова является бреднями. Такое мнение высказала News.ru пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

По данным СМИ, Служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск за нарушение порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам» страны. Согласно данным базы розыска, информация об артисте была внесена еще 30 октября, однако известно об этом стало только накануне.

По словам Екатерины Успенской, певец отдыхает после выступления и пока не знает о произошедшем.

«Филипп Бедросович еще отдыхает после выступления, так что не слышал об [объявлении его в розыск на Украине]. Но я уверена, что он эти бредни комментировать не будет», — подчеркнула Успенская.

Напомним, что 25 апреля Киркоров получил ожоги из-за фейерверков во время выступления. 23 мая стало известно, что артисту потребовалась госпитализация из-за возникших осложнений.

Также в СМИ появилась информация, что у Киркорова выявили диабет второго типа. Исполнитель жалуется на слабость, перепады настроение, чувство жажды и «ватные ноги». Артист подтвердил наличие у него заболевания, объяснив, что из-за диабета на его руке плохо заживают раны, которые он получил после ожога пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге.