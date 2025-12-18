Полина Диброва призналась, что после развода стала более самостоятельной

Полина Диброва в беседе с Teleprogramma.org рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым, от которого она ушла к своему возлюбленному — бизнесмену и миллиардеру Роману Товстику.

Диброва утверждает, что после развода она стала более самостоятельной. Собеседница издания понимает, что должна рассчитывать только на себя, несмотря на то, что рядом с ней мужчина. Она подчеркнула, что должна быть в ответе за себя и своих детей.

Экс-супруга телеведущего обратила внимание на то, что сейчас она находится на том этапе, когда нужно остановиться и заняться своими делами. По ее словам, после шума в прессе все так закрутилось, что у нее попросту не было возможности заниматься детьми и бытом.

Кроме того, Диброва подчеркнула, что переезд — это огромный стресс, и она на протяжении четырех месяцев находилась в стрессовом состоянии, потому что она не могла найти свои вещи, и у нее банально не было времени на то, чтобы все расставить.

У собеседницы издания также поинтересовались, почему ее отношения с Дмитрием Дибровым пришли к логическому завершению, на что она ответила, что обстоятельства сложились так, что она влюбилась в другого человека.