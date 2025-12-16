Лука Сафронов оценил пианино из спорной квартиры Ларисы Долиной

Музыкант Лука Сафронов оценил электропианино, которое певица Лариса Долина пожелала оставить себе во время продажи своей квартиры в Хамовниках. По его мнению, этот инструмент схож с обычным синтезатором и подходит лишь для любительской игры. Слова музыканта передает aif.ru.

© Super.ru

Сафронов увидел фотографии музыкального инструмента в Сети и решил дать свою оценку. По словам Луки, это электропианино Clavinova, предположительно производства компании Roland. Музыкант отметил, что данный инструмент оснащён недорогим молоточковым механизмом и его стоимость составляет примерно 200 тысяч рублей.

«Электропианино, как на фото, используют для обучения детей в музыкальных школах, чтобы не мешать соседям», — отметил Сафронов.

Лука сравнил инструмент с обычным синтезатором, подчеркнув, что такой аппарат подходит лишь для любительской игры.

«Достаточно скромно всё, профессиональные музыканты такие инструменты не используют никогда, потому что это не та передача звука», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании убытков с певицы.