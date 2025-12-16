Звезду сериала «Счастливы вместе» Бочкарёву оштрафовали за хулиганство

Столичный суд оштрафовал за хулиганство звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкарёву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

© Соцсети

По его данным, Московский городской суд оставил без изменения постановление Останкинского районного суда, которым актриса признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере тысячи рублей.

Уточняется, что речь идёт о конфликте Бочкарёвой с соседкой по коттеджному посёлку.

Апелляционная инстанция оставила постановление районного суда без изменений, жалобы актрисы и её защиты не были удовлетворены.

