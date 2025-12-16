Стало известно, как и с кем Артём Чекалин отпразднует Новый год

Находящийся под домашним арестом Артём Чекалин встретит Новый год с семьёй. Об этом стало известно из соцсетей его невестки Анны Чекалиной. Супруга его брата Аркадия рассказала, что праздник проведёт с семьёй мужа.

«Так как мои родители улетают, мы в эту субботу будем отмечать наступающий Новый год, а саму ночь — у брата Аркадия с его семьёй», — пояснила Анна в запрещённой соцсети.

Напомним, сейчас Артём Чекалин, как и его экс-супруга Валерия, находится под домашним арестом. Блогерам предъявлено обвинение по статье о незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере.

Всего, как известно, Чекалины перевели за рубеж более 250 миллионов рублей с помощью курсов и марафонов. Сумма была выведена в период с сентября 2021-го по февраль 2022-го.