Полина Диброва: «Ушла, потому что влюбилась»

В эксклюзивном интервью для WomanHit Полина Диброва рассказала, в какой момент она поняла, что влюблена, за что будет благодарна всю жизнь Дмитрию Диброву, и почему она не боится начинать жизнь с «нуля». А также о новом проекте телеканала СТС, в котором она приняла участие.

-У вас ростовский характер (Полина родилась в Ростове-на-Дону, так же как и ее бывший муж, журналист и телеведущий Дмитий Дибров, на родине казаков — ред.), как вам это помогает? Сейчас не простой период, но вы с этим справляетесь стойко.

- К ростовскому характеру применимо много разных вариантов…, но я, наверное, скажу, что я не умею плакаться и жаловаться. То, что мне дает судьба — я считаю, что я с этим справлюсь. Я не люблю, когда меня жалеют. Я не говорю заранее, что у меня все хорошо. Я скажу, что у меня все хорошо, когда все вопросы решу. Но если из моих уст звучит: «Все плохо» — это реально все плохо! (Смеется).

- И все, всем конец вокруг…

- И всем конец (смеется), потому что, если я даже я не могу с этим справиться, то я даже не знаю, кто с этим справится.

- Вы сказали, что, если выиграете в шоу «Тайный миллионер» на СТС, потратите 10 миллионов на социальный проект против хейта. То есть вы реально так остро отреагировали на негатив в ваш адрес в интернете?

- Я считаю, что в большинстве случаев это неоправданно и отвратительно. Потому что многие люди, к сожалению, не разбираясь в чем-то, пытаются делать свои выводы. На мой взгляд, это ужасно. Я никогда себе не позволю вообще кому-то что-то лишнее сказать, тем более — осудить. Я занимаюсь своей жизнью, она у меня достаточно объемная — у меня много детей, у меня много планов. Я бы пожелала этим людям заняться собственной жизнью — возможно, тогда у них будет меньше времени на вот эту ерунду, которой они занимаются.

- Вы читаете эти публикации и комментарии, да?

- Я — честно — читаю то, что мне пишут прямо под постами, потому что я пытаюсь фильтровать хоть немножко, ведь у меня есть мои близкие, у меня есть мой клуб (женский Клуб Полины Дибровой на Рублевке — ред.), конечно, мне хочется просто это удалить, потому что это просто… ну это ужасно! Во-вторых, эти комментарии смотрят мои дети! Дети это тоже видят!

- Ну конечно, это ужасно… А как вы думаете, почему еще пошел ужасный хейт в адрес Дмитрия Диброва? Просто — горящая тема?

- Потому что люди не разбираются, что происходит и всех косят под одну гребенку. Я вообще считаю, что все это заказное, и я вижу эти комментарии странные… Например, от человека, у которого нет ни подписчиков, ни одной фотографии — то есть это какая-то заказная штука. Я не знаю, кто это делает и зачем — и не хочу знать даже, честно говоря. Потому что ничего с этим делать не смогу и не буду, я просто рассчитываю, что это когда-то закончится.

- Вы с Дмитрием даже совместно появляетесь на мероприятиях — как вам удается сохранить такие интеллигентные отношения? Это редко бывает при расставании.

- Я изначально выбрала очень хорошего папу для своих детей. Интеллигентного. Который по-другому, на мой взгляд и не мог пройти через это вместе со мной. Поэтому мы на одной волне… Как ты можешь в человеке разочароваться, когда ты с ним 16 лет жила.

- А чем Дмитрий вас привлек в свое время, какими качествами?

- Да он меня просто закружил! Он закружил своей любовью, своим вниманием, своими какими-то поступками в мою честь! Там было просто невозможно справиться! Собственно, тогда тоже был хейт.

- Из-за большой разницы в возрасте?

- Да, большая разница в возрасте: «Почему вы на него обратили внимание?», «Да вы не проживете года, двух», еще: «Он вас бросит». И что — 16 лет (вместе — ред.), трое детей. И что не нужно этого делать было тогда, послушать хейт и сбежать? Да идите вы все куда подальше!

- А сейчас удается с Дмитрием даже в случае самых сложных разговоров интеллигентно общаться и все решать?

- Ну да.

- Вы сказали, что новый период в вашей жизни начался, потому что вы влюбились. А когда вы поняли, что влюбились?

- В начале этого года.

- Какими качествами вас привлек Роман?

- Он чудесный отец и очень внимательный мужчина. Очень заботливый.

- Он симпатичный мужчина. Возможно, страсть?

- (Улыбается).

- Очень многие женщины боятся разводиться, чтобы потом не терять стабильность. Вас это не пугает?

- Честно говоря, я уверена подсознательно. Что как и была стабильность, так она и осталась, потому что я заниматься собственной стабильностью начала заблаговременно — восемь лет назад, когда я основала свой клуб. Я вообще ничего не боюсь, если я что-то решила, то я, как правило, это делаю, потому что я верю в себя и в свое будущее. Я не боюсь. Я просто не могу находиться там, где я не хочу находиться. Не смогу так жить!

- А почему к логическому завершению пришли ваши отношения с бывшим мужем?

- Потому что так сложились обстоятельства, что я влюбилась в другого человека.

- А почему вы поняли, что с Дмитрием все закончилось?

- Потому что я обратила внимание на другого мужчину.

- Это вы переросли, повзрослели? Ведь вы очень рано замуж вышли…

- Ну, я изменилась.

- Дети нормально к переменам отнеслись?

- Они как-то настолько чувствуют мое состояние и меня, что они меня поддерживают. Все в порядке.

- Какие у вас планы на Новый год?

- Я буду праздновать Новый год со своим любимым человеком, со своими детьми. В этот раз праздник приятный и необычный, потому что это — впервые. Совершенно другая обстановка — другой дом, другое качество. И тут я стараюсь максимально все красиво сделать для себя, для своих детей, для любимого человека — чтобы они почувствовали эту чудесную атмосферу. Новая жизнь! Это все по-новому! Так, как прежде, уже не будет. Должно быть лучше!