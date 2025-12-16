«В шоке от такой наглости»: Водонаева обрушилась с критикой на Долину

Блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обрушилась с критикой на певицу Ларису Долину, которой суд вернул проданную под влиянием мошенников квартиру. В эфире шоу «Бес комментариев», запись которого Полине Лурье.

«Я считаю, что Лариса Долина должна вернуть деньги. (...) Какая разница покупательнице, куда ты потратила эти деньги? Ты могла пойти в ЦУМ, ты могла отдать их мошенникам. Это не проблема покупательницы вообще. Это абсолютно беспрецедентный случай. И я в шоке от такой наглости», — заявила Водонаева, говоря о скандале вокруг певицы.

Ранее ситуацию с квартирой Долиной прокомментировал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. По его словам, артистка заняла трусливую позицию в этой истории.

Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Перед этим о скандале с Долиной высказался блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он назвал решение суда по делу певицы несправедливым, а ситуацию, в которой оказалась покупательница квартиры, — трагической.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив покупательницу Лурье без жилья и денег.