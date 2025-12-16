Медведева раскрыла, какой части тела стеснялась много лет

Пока в Сети продолжают обсуждать пугающие перемены во внешности Алины Загитовой, критикуя ее за нездоровый вид и худобу, ее давняя соперница Евгения Медведева только хорошеет. В том числе и благодаря пластическим хирургам.

Накануне в шоу «Бес комментариев» спортсменка пригласила Алену Водонаеву. Она не только расспрашивала гостью, но и сама делилась смелыми откровениями. Одно из таких — о ринопластике, на которую Евгения решилась из-за многолетней травли.

«Лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причем я долго не могла понять, откуда, почему я такой родилась. У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий», — говорит Медведева.

Ранее она нигде не рассказывала о вмешательстве, и поклонники могли только догадываться, отчего их любимица так похорошела.

Водонаева, в отличие от фигуристки, на такие меры не пошла. Хотя и у нее нос далек от совершенства. Алена призналась, что ей давно советовали убрать горбинку, которая досталась ей еще в детстве после удара качелями. Но Водонаева осталась непреклонна, и не только потому, что даже свои дефекты умудряется превращать в изюминку.

Она попросту испугалась столь серьезной операции. «Но здесь же мозг! У меня и так его мало, а если что-то случится? Это же большой риск», — шутит звезда «Дома−2».