Альбина Джанабаева дала редкий комментарий об их с Валерием Меладзе семье

Альбина Джанабаева рассказала о новогодних традициях в их с Валерием Меладзе семье. Певица опубликовала несколько редких семейных фотографий и рассказала, как они вместе с детьми обычно готовятся к празднику.

© Соцсети

«Стараемся по максимуму создать новогоднюю атмосферу. Вместе готовим праздничную еду. Делаем приятные мелочи своими руками с детьми», — высказалась артистка.

Она отметила, что в их доме постоянно играет новогодняя музыка для атмосферы, а ещё всей семьёй они любят гулять по любимым праздничным местам в преддверии Нового года.

Напомним, у Меладзе и Джанабаевой трое детей — Константин, Лука и Агата.

© Соцсети

В марте этого года 11-летний Лука впервые вышел на сцену с отцом. Он освоил игру на барабанах, гитаре, саксофоне и кларнете. На сцену он не просился — знаменитый папа, увидев успехи Луки, сам предложил ему выступить.