«Нет слов»: Деми Мур шокирована убийством Роба Райнера и его супруги

Деми Мур, как и многие представители голливудской элиты, ошеломлена известием о жестоком убийстве режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер. Актриса почтила память четы на своей странице в соцсети.

Напомним, изрезанные ножом и подожженные тела кинодеятеля и его супруги обнаружили в воскресенье 14 декабря в их особняке в Лос-Анжелесе. Они были настолько обезображены, что опознать пару удалось далеко не сразу. Главным подозреваемым в преступлении назвали сына Райнера и Сингер, Ника.

Спустя несколько часов он был задержан. Мотивы расправы еще предстоит выяснить полиции. Мур лично знала не только убитых. Она призналась, что и троих детей четы она помнит еще маленькими. В голове звезды не укладывается, сын Роба мог решиться на такое зверство.

«Нет слов, чтобы по-настоящему выразить непостижимую скорбь от потери Роба и Мишель Райнер. Наши дети росли вместе, мы работали вместе, и поскольку наши жизни переплелись в личном и профессиональном плане, я всегда буду дорожить моментами и воспоминаниями о том, что мы разделили», — написала 63-летняя звезда.

Она отметила, что Райнеры были прекрасными родителями, которые делали все ради благополучия детей.