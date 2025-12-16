Поездка в Киев и новые проекты: где сейчас актриса Мария Пирогова

Актриса Мария Пирогова не афиширует личную жизнь и продолжает сниматься в новых проектах. Что известно о ее позиции по украинскому кризису, и чем именно она сейчас занята, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Она окончила театральное училище имени Щукина. Популярность актрисе принесли роли в сериалах «Интерны» и «Молодежка».

Всего в ее фильмографии более 30 работ, в том числе роли в фильмах «Благие намерения», «Завтрак в постель», «Идеальный выбор», «Снегурочка против всех».

В скором времени на экраны должны выйти проекты «Идеальная жена», «Балабол-9», «Балабол-10» и «Извозчик», в которых приняла участие Мария Пирогова.

При этом актриса пишет стихи и отмечала, что ее мама настаивала на издании сборника и уходе из актерской профессии, однако у самой Пироговой «такой идеи нет».

«Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», - делилась своими мыслями актриса.

Личная жизнь

Мария Пирогова на протяжении года встречалась с коллегой Данилой Якушевым. Однако сейчас о личной жизни артистка ничего не говорит. При этом в 2023 году она отмечала, что поставила ее на паузу.

«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что кроме личной жизни можно заниматься много чем еще», - признавалась Пирогова.

Что Пирогова говорила об Украине

Мария Пирогова посещала Украину в 2021 году после того, как перестал действовать трехгодичный запрет на ее въезд на территорию страны.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», - писала артистка.

При этом о российской спецоперации на Украине она ничего публично не говорила.

Напомним, что ранее звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева заявила о поддержке спецоперации. Она часто посещает Донбасс с концертами и гуманитарными миссиями, а также навещает бойцов ВС РФ в госпиталях. Актриса уверена, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на формировании у детей чувства патриотизма.