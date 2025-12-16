Мадонна впервые почти за 20 лет воссоединилась с Гаем Ричи

Мадонна и Гай Ричи не вместе уже много лет. За эти годы поп-королева и режиссер практически ни разу не пересекались, но накануне бывшие супруги сделали исключение.

Певица встретилась с экс-мужем на выставке их сына Рокко, которая проходила в Лондоне. Младший Ричи поделился фото с мамой и папой в своем блоге. Художник поблагодарил родителей за поддержку.

В своем посте Рокко также упомянул своих критиканов, к позиции которых он относится спокойно.

«Понятно, почему некоторые люди могут осуждать меня, я их не виню. Тем не менее, я горжусь тем, кто я есть, но еще больше я горжусь тем, что оба моих родителя вместе поддерживают меня», — написал наследник Мадонны и Гая.

© Соцсети

В комментариях к посту Рокко поддержал сам Дэвид Бекхэм: «Момент гордости, молодец, друг!» Многие фолловеры также поддержали молодое дарование, а заодно порадовались — пусть и эпизодическому — воссоединению Мадонны и Ричи. «Ого, Мадонна и Гай на одном фото», «Прекрасная семья», «Искусство объединило родителей», — отметили подписчики.

Рокко появился на свет в 2000 году. Мадонна и Гай развелись, когда мальчику было восемь. Спустя пять лет звездный наследник заявил, что хочет жить с отцом. Певица обратилась в суд, считая, что подростка насильно удерживают в Великобритании. Однако Рокко, несмотря на постановление суда, все равно остался с Гаем.