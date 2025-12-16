Российский певец Егор Крид приехал в инвалидном кресле на съемки Новогодней ночи на Первом канале. После того как артиста привезли в студию, он встал и перемещался по съемочной площадке с помощью костылей.

На Новогодней ночи Крид выступил вместе с певцом Мотом — они исполнили совместную песню «Шарады», которую выпустили этой весной. Съемки их выступления прошли ночью в одном из павильонов киностудии «Мосфильм».

Декораторы превратили сцену в библиотеку, окружив артистов стеллажами с книгами, а для Крида принесли специальное кресло. Из-за этого в кадре не было заметно, что артист получил травму. Оказалось, что у звезды серьезная травма, передает Starhit.

В ноябре российский певец и актер Никита Пресняков рассказал, что страдает от травмы руки, из-за чего он не может заниматься любимым хобби — катанием на скейтборде. При этом исполнитель уточнил, что получил травму кисти не во время катания на скейтборде.

1 декабря певец Сергей Лазарев сообщил, что вынужден поддерживать здоровье под капельницей из-за переутомления, которое вызвали напряженные съемки в конце года.