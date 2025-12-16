РИА Новости: СБУ разыскивает народного артиста РФ Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова
Отмечается, что 28 октября российскому артисту на Украине было заочно предъявлено обвинение. Вменяют ему нарушение порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".

В базу данных розыска информация о Киркорове была внесена 30 октября, но публичной стала лишь сегодня.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении госнаград Украины и званий 34 человек, в этот список вошел и Киркоров. Также артист уже 10 лет значится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Кстати, ранее СБУ объявила в розыск другого российского певца - Николая Баскова. Народного артиста РФ обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сообщалось, что там ему якобы заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.