На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск певца, народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Отмечается, что 28 октября российскому артисту на Украине было заочно предъявлено обвинение. Вменяют ему нарушение порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".

В базу данных розыска информация о Киркорове была внесена 30 октября, но публичной стала лишь сегодня.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении госнаград Украины и званий 34 человек, в этот список вошел и Киркоров. Также артист уже 10 лет значится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Кстати, ранее СБУ объявила в розыск другого российского певца - Николая Баскова. Народного артиста РФ обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сообщалось, что там ему якобы заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.