Власти Киргизии ответили на слухи о запрете концерта Меладзе

Власти Киргизии опровергли слухи об отмене концерта Валерия Меладзе из-за дружественных отношений с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

По информации источника, местные власти не имеют отношения к срыву выступления артиста. В Минкульте на запрос местных СМИ ответили, что не получали информации о запретах каких-либо концертов Валерия Меладзе, назвав информацию ряда российских изданий ложной.

Ранее сообщалось, что концерт Валерия Меладзе в Киргизии был отменен из-за теплых отношений страны с Россией, которую певец покинул после начала специальной военной операции.