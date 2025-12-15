Диброва обмолвилась о материнстве и новом романе: «Хочу девочку»

Пару часов назад в одном из ресторанов Москвы начался вечер, посвященный женскому клубу Полины Дибровой. Многодетная мама появилась на своем мероприятии во всей красе. Компанию бывшей жене шоумена Дмитрия Диброва составил ее новый возлюбленный — бизнесмен Роман Товстик. Это первый раз, когда они вместе появляются на публике.

© Соцсети

Разумеется, Полина не смогла отказать в беседе присутствующим в ресторане журналистам. Пока Роман отошел, она дала небольшое интервью. Диброва обмолвилась о недавних съемках в реалити-шоу в Индии, а также рассказала о своей жизни после развода с Дмитрием. Она призналась, что стала более самостоятельной, хоть рядом и есть Роман.

Поделилась Диброва и своими планами на будущее с Товстиком. Модель пока не знает, когда состоится их свадьба, ведь от нее этот вопрос не зависит. Однако Полина также не исключает, что снова станет мамой. Она хочет родить еще одного ребенка, желательно девочку. О ситуации с разводом она не жалеет.