Певица Слава захотела подать в суд на Долину

Певица Слава записала видеообращение в котором заявила, что хочет подать в суд на Ларису Долину. Видео она опубликовала в своих соцсетях.

По словам Славы, громкий скандал вокруг квартиры Долиной стал причиной проблем лично для нее. Она объяснила, что теперь не может продать собственную квартиру, так как потенциальные покупатели боятся стать жертвами мошенников.

Как заявила Слава, по этой причине у нее сорвалась сделка по продаже недвижимости, и певица осталась без денег. При этом она также подчеркнула, что готова подать на Долину в суд, если из‑за этой ситуации она понесет реальные убытки и не сможет продать квартиру.

«Мне может, подать в суд на Ларису Долину? <...> Я плачу все налоги в отличие от некоторых. У меня нет никакого блата там наверху. Я живу по-честному. А то, что происходит, это <...> взяточничество, несправедливость и все остальное!», — заявила Слава.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся после того, как певица продала свою московскую жилплощадь Полине Лурье, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье. В результате этого скандала в оборот вошел термин «схема Долиной» — ситуация, когда продавец недвижимости отказывается передавать жилье покупателю после подписания сделки, ссылаясь на влияние мошенников.

