Названа самая востребованная российская звезда в новогоднюю ночь

Лидером по востребованности среди российских звезд на новогоднюю ночь стала певица Татьяна Буланова. Как сообщает «КП», в Новый год она успеет спеть сразу в четырех разных местах Москвы.

Ожидается, что Буланова выступит в ресторанах «Модус», «Сиксти», «Рэдиссон» и «Сохо». За каждое появление на сцене она получит от 4 до 6 млн рублей. Высокий спрос на концерты артистки эксперты связывают с волной популярности и умеренным гонораром.

Ранее Буланова прокомментировала уход своих знаменитых танцоров. В беседе с журналистами она опровергла слухи о том, что подтанцовка потребовала от артистки огромные гонорары за свою работу. При этом она не стала раскрывать причины прекращения сотрудничества, заявив, что не хочет навредить репутации бывших сотрудников.