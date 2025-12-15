Бен Аффлек впервые за несколько месяцев встретил Дженнифер Лопес и не поздоровался с ней

Счастливый (или не очень) случай столкнул лбами главных бывших Всея Голливуда — Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Daily Mail пишет, что экс-возлюбленные встретились на мероприятии в школе детей. Оказывается, их дочери участвовали в постановке школьного театра, куда, разумеется, пришли оба звёздных родителя.

По данным источника, первая за несколько месяцев встреча прошла не то чтобы хорошо. Оказывается, Джен и Бен даже не поздоровались, увидев друг друга. Более того, певица и актёр демонстративно держались подальше друг от друга весь вечер, общаясь при этом с родителями других детей.

Что за кошка пробежала между ними на этот раз, остаётся только догадываться. Однако уточняется, что весь вечер Бен не отходил от другой своей бывшей жены Дженнифер Гарнер. Не удивимся, если окажется, что именно это вывело Джей Ло из себя и она не захотела пересекаться со своим главным «эксом».

