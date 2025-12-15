«Нужно что-то делать»: Газманов о новой волне популярности

Певец Олег Газманов заявил, что удивлен новой волной популярности. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что интерес к его танцу под песню «Загулял» со стороны молодежи стал неожиданным.

Напомним, что после выступления артиста на фестивале «Новая волна» в конце минувшего лета в Сети завирусился танец Газманова, исполненный им в 1994 году под песню «Загулял». Россияне стали повторять танцевальные движения и выкладывать ролики в сеть.

«Ну удивительно, конечно, так все получилось. Получилось случайно, на самом деле. Я им показал движения, которые делал во время проигрыша в этой песне. А я не могу на месте стоять — мне нужно что-то делать. И я там вот это движение придумал, я им задал», — рассказал артист.

Газманов уверен, что ключевую роль в успехе флешмоба сыграла сама композиция. Певец отметил, что она отличается ритмичностью и заводной мелодией.