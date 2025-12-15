Ксения Собчак лишилась приличного дохода

Платон, девятилетний Сын журналистки Ксении Собчак, не понимает, как мать зарабатывает деньги в соцсетях. После блокировки Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) телеведущая объяснила, что им придется урезать расходы. С блокировкой прежде популярной в России соцсети Собчак лишилась приличного дохода, передает Starhit.

Собчак отметила, что их уровень жизни станет менее роскошным. Платон сомневается в возможности заработка на блоге, сравнивая это занятие с игрой в Roblox, которая была заблокирована Роскомнадзором из-за небезопасного контента. Несмотря на финансовые ограничения, Собчак продолжает демонстрировать свой статус в социальных сетях, часто посещая модные показы, нося брендовые наряды и путешествуя с семьей.

В настоящий момент Ксения Собчак состоит в браке с актером и режиссером Константином Богомоловым. Пара открыто демонстрирует гармоничные отношения, однако пока не обзавелась совместными детьми. Единственный сын журналистки, Платон, родился в предыдущем браке с актером Максимом Виторганом, который был официально расторгнут в 2019 году.

Несмотря на расставание, Собчак удалось выстроить конструктивные и дружеские отношения с бывшим супругом. В своих интервью она неоднократно отмечала, что продолжает испытывать к нему глубокое уважение, которое теперь носит характер человеческой симпатии, а не романтической привязанности.

*Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.