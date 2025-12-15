Композитор рассказал о самочувствии Пугачевой

Музыкальные эксперты сдержанно оценивают последние работы Аллы Пугачевой, отмечая, что вокал Примадонны уже не идеален. Но за этими оценками редко упоминают главную причину — постоянную борьбу со здоровьем, которая теперь определяет весь творческий график певицы. Об этом «Абзацу» рассказал близкий друг и соавтор певицы, композитор Андрей Мисин.

По его словам, планы на запись есть всегда — у Пугачёвой ждёт своего часа большое количество его песен. Но реализация зависит исключительно от физического состояния артистки.

«Мы планировали новую песню записать. У нее огромное количество моего материала. Все зависит от состояния здоровья. Ее климат неважен для вокала. Днем жарко, а ночью холодно и сыро. Подхрипывает голос. Все, что она делает, – исходя из здоровья. Здорова – идет петь», — пояснил композитор.

География жизни Пугачёвой в последние годы — это поиск места, где её самочувствие будет стабильнее. После периода проживания в Израиле с летними переездами в более мягкую латвийскую погоду, артистка с семьёй обосновалась на Кипре. Однако и там климат преподносит сложности для вокала.