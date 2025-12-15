Тимур Батрутдинов не будет участвовать в новогодних корпоративах

Тимур Батрутдинов, известный российский артист комедийного жанра и телеведущий, предоставил официальное разъяснение относительно своего отказа от участия в новогодних корпоративных мероприятиях.

«Новый год я предпочитаю проводить в кругу семьи», - отметил он. «Моя семья является для меня главным источником радости и поддержки, и я редко имею возможность встретиться с ними в течение календарного года», - добавил шоумен в интервью KP.RU.

По словам Батрутдинова, он придерживается определённых традиций в приготовлении праздничных блюд. «Мы придерживаемся традиций даже в кулинарии», - с юмором подчеркнул он.

Юморист также отметил, что не занимается самостоятельным приготовлением салатов. Для этой цели, как он выразился, у него есть «традиционные помощники».

Кроме того, Батрутдинов сообщил, что утром 1 января он предпочитает отдых и восстановление сил.