Цискаридзе пристыдил телезвезду за непристойное поведение в Большом театре

В культурном сообществе разгорелся скандал из-за фотографий из зрительного зала Большого театра, опубликованных телеведущей Марией Григорьевой. На снимках девушка в неподобающем виде расположилась на бортике театральной ложи. Народный артист России Николай Цискаридзе, увидев эти кадры, не смог сдержать возмущения и опубликовал в личном блоге пост, где пристыдил Марию за непристойное поведение.

Цискаридзе раскритиковал журналистку за нарушение театрального этикета и предложил ознакомиться с книгой «Мозаика. Балет. Щелкунчик», где подробно описаны правила поведения в театре.

«Книга написана для тех людей, которые хотят знать, что такое театр и как строится спектакль на примере «Щелкунчика». Но, увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!», — отметил Николай Максимович.

Народный артист предложил свой вариант наказания для таких нарушителей.

«Хотя бы обязали ее мыть пол две недели в театре за подобное поведение в храме искусств», — подчеркнул Цискаридзе.

