Успех в Голливуде и запрет на Украине: как живет Юрий Колокольников

Сегодня исполнилось 45 лет актеру Юрию Колокольникову, снявшемуся в культовом сериале HBO «Игра престолов» и не менее популярном «Белом лотосе». Что происходит в жизни артиста и почему он запрещен на Украине, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Юрий Колокольников родился в Москве. Его отец — математик по образованию, ученый, работающий в области соционики, мать — журналист и писатель. В пять лет будущий актер переехал в Канаду вместе с матерью. В итоге Колокольников жил на две страны и учился параллельно в российской и канадских школах.

Еще подростком он поступил в Московскую международную киношколу и снялся в фильме Саввы Кулиша «Железный занавес». А в 15 лет стал студентом Щукинского театрального училища. На первых курсах Колокольников появился в фильмах «Ретро втроем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова.

У артиста есть канадское гражданство. В 2014 году Колокольников снялся в четвертом сезоне «Игры престолов», сыграв Стира из племени одичалых. Также в его фильмографии работы в «Доводе», «Хантере Киллере», «Телохранителе киллера» и сериале «Американцы». В 2025 году он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Белый лотос».

При этом, Колокольников, рассказывая о своем опыте работы в «Доводе», отмечал, что режиссер Кристофер Нолан «создает мощную атмосферу» на площадке и после работы с ним чувствуешь себя как «выжатый лимон».

Запрет на Украине

Юрий Колокольников был включен на Украине в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности из-за того, что «популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах».

После такого решения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины украинские стриминговые сервисы начали удалять фильмы и сериалы с участием актера, в том числе и «Игру престолов».

Личная жизнь

Колокольников был женат несколько раз. Его первой женой стала экономист Надежда Макляровская. В этом браке в 2006 году родилась дочь актера Таисия.

Второй брак с актрисой Ксенией Раппопорт не был зарегистрирован официально. В 2011 году у пары родилась дочь София, а в 2014 году актеры расстались. По слухам, причиной расставания стала любвеобильность Колокольникова.

Сейчас Колокольников женат на актрисе Вильме Кутавичюте. Она живет в Москве с 2008 года и активно снимается в кино, сыграв в том числе и роль в криминальном сериале «Хирург».

Напомним, что Колокольников и Кутавичюте женились в конце 2024 года. В прошлом году они уезжали за границу из-за работы актера, однако сейчас вернулись в Россию и продолжают съемки и участвуют в рекламных проектах.