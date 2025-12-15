Киркоров объяснил появление магических амулетов на могиле своего отца

На могиле отца певца Филиппа Киркорова Бедроса стали появляться загадочные предметы, среди которых амулеты, защищающие людей от сглаза и порчи. Сам артист прокомментировал происходящее в беседе с «МК».

© Вечерняя Москва

Так, на могиле Киркорова–старшего появилось всевидящее око. Этот талисман распространен в Турции: считается, что он защищает людей от любых негативных воздействий.

Помимо этого, там также нашли куклу-мотанку, одетую в фуражку. Есть мнение, что такие куклы защищают от неприятностей и бед.

Сам Филипп Киркоров удивился происходящему: он заявил, что не имеет никакого отношения к странным предметам.

— Нет, это не я принес. Точно… К Бедросу ходят люди. Может быть, они принесли, — заявил артист в беседе с газетой.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет, о чем сообщил его сын, эстрадный певец Филипп Киркоров, добавив, что он «больше не ребенок». Официальный представитель артиста заявил, что основной причиной смерти стала остановка сердца.

«Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Бедроса Киркорова, его личной жизни, а также о проблемах со здоровьем, появившихся в последние годы.