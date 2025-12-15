Киркоров объяснил появление магических амулетов на могиле своего отца
На могиле отца певца Филиппа Киркорова Бедроса стали появляться загадочные предметы, среди которых амулеты, защищающие людей от сглаза и порчи. Сам артист прокомментировал происходящее в беседе с «МК».
Так, на могиле Киркорова–старшего появилось всевидящее око. Этот талисман распространен в Турции: считается, что он защищает людей от любых негативных воздействий.
Помимо этого, там также нашли куклу-мотанку, одетую в фуражку. Есть мнение, что такие куклы защищают от неприятностей и бед.
Сам Филипп Киркоров удивился происходящему: он заявил, что не имеет никакого отношения к странным предметам.
— Нет, это не я принес. Точно… К Бедросу ходят люди. Может быть, они принесли, — заявил артист в беседе с газетой.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет, о чем сообщил его сын, эстрадный певец Филипп Киркоров, добавив, что он «больше не ребенок». Официальный представитель артиста заявил, что основной причиной смерти стала остановка сердца.
