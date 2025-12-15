Настя Ивлеева отметила ситцевую свадьбу в Мурманске

© WomanHit.ru

Настя Ивлеева решила организовать себе настоящую зиму по особому случаю. Год назад, 10 декабря, она вышла замуж во второй раз — ее избранником стал ведущий Филипп Бегак. В честь этого супруги решили отправиться в небольшое путешествие по России. Блогерша вышла на связь из заснеженного Мурманска. Настя была в восторге от белоснежного города, ведь далеко не во всей России пришла настоящая предновогодняя зима.

«Мы этого ждали, мы этого дождались. В Москве стоит только мечтать об этом! Ты понимаешь, какой здесь вайб? Настоящей, хрустящей зимы!» — восторженно отозвалась Ивлеева.

Фолловеры поздравили супругов с ситцевой свадьбой и пожелали долгих совместных лет жизни. Новость о том, что Настя, уже опальная на тот момент, вышла замуж, стала сенсацией. После «голой» вечеринки эпатажную ведущую отменили по всем фронтам — с ней расторгли рекламные контракты, она пропала из телевидения и даже из соцсетей. Впрочем, спустя почти два года после резонансной истории Ивлеева сумела реабилитироваться настолько, насколько это возможно. Ее по-прежнему нет на телевидении, однако она ведет «фермерское» шоу вместе с Бегаком, которое выходит в Сети. Ранее Настя была замужем за рэпером Элджеем. Их брак продлился около двух лет.