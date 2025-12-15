Мартиросян рассказал о замене Урганта и жизни Еприкян

Юморист Гарик Мартиросян дал большое интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором рассказал о жизни ведущей Comedy Woman Натальи Еприкян и будущем «Вечернего Урганта». Выпуск опубликовали на YouTube-канале блогера.

Несколько лет назад в Сети ходили слухи, что на место Урганта в вечернее шоу на Первом канале могут взять Мартиросяна. Комментируя информацию, юморист подчеркнул, что никто о подобной замене не думал. Кроме того, он никогда бы не согласился заменить Урганта в его собственном шоу, «как бы оно ни называлось».

«Я не знаю, какая там ситуация сейчас, но даже если бы сказали, что этого шоу больше никогда не будет, ну точно! "Давай сделаем „Вечерний Мартиросян“". Я бы сказал, ну, вы что, ребят, о чем вы говорите вообще? Никогда в жизни», — добавил он.

Стрелец также спросила комика о программе Comedy Woman на ТНТ, которая закрылась несколько лет назад. Она поинтересовалась, где сейчас находятся звезды женского шоу.

«Я Наташу Еприкян видел в Ереване два месяца назад. Живет в прекрасном месте, в центре города», — ответил он.

Сам Мартиросян рад, что интерес к женскому юмору растет, чего не было раньше. Он отметил, что в 90-е можно было «на пальцах пересчитать остроумных, крутых кавээнщиц».