Адвокат Лурье убеждена, что певица отдавала отчет своим действиям.

В громком «квартирном» деле Ларисы Долиной появляются новые детали. Адвокат покупательницы Полины Лурье привела аргумент в пользу того, что певица во время совершения сделки находилась в здравом уме и действительно хотела продать жилье.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», — сказала Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

Раскрыта важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

Адвокат подчеркнула, что это намерение артистки говорит о том, что она отдавала отчет своим действиям. Однако в назначенное время Долина не стала выселяться из квартиры. Напомним, Лариса Александровна заявила, что стала жертвой злоумышленников, которые заставили ее продать жилье в Хамовниках. Мошенники убеждали певицу перевести деньги на «безопасные» счета и передать их курьеру. Всего ущерб составил свыше 317 миллионов рублей. В конце концов, преступники были наказаны — они получили реальные сроки. Также суд вернул квартиру Долиной. Лурье при этом осталась без жилья и без денег. Такой исход крайне возмутил общественность, и в Сети начали активно хейтить певицу. В свете скандала Лариса Александровна пообещала вернуть Полине деньги.