Мама и коллега Яниса Тиммы помянули его в годовщину смерти

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря в прошлом году. Спортсмен совершил суицид в день рождения Анны Седоковой, с которой развелся за несколько дней до произошедшего.

Мама Яниса Аусма опубликовала фото с могилы сына. Снимок ей прислали поклонницы Тиммы, которые почтили его память. Они оставили у памятника венок, сделанный своими руками.

«Спасибо за ваши добрые сердца. Спасибо, что помните Яниса. Спасибо за цветы и слова поддержки. Вы даете мне силы жить дальше», — поблагодарила Аусма.

Также коллега Яниса Артем Тавакалян разместил памятный пост в годовщину его смерти. «Прошел год. Cкучаю по тебе, как вчера», — написал спортсмен. Он показал общее черно-белое фото с Тиммой, сделанное во время матча.

Седокова, у которой сегодня день рождения, пока что отмалчивается. Многие, в том числе родители Яниса, считают ее виновницей трагедии. По их мнению, именно Анна довела супруга до такого состояния и краха.

Тимма совершил самоубийство через повешенье. Он свел счеты с жизнью в одном из хостелов Москвы, в котором находился последние дни. Тело баскетболиста доставили в Ригу 25 декабря, а через два дня состоялась церемония прощания. Яниса кремировали, его прах захоронили на кладбище Скайста в Краславском крае.