На российских корпоративах ждут топовых иностранных исполнителей

Спрос на артистов для корпоративных мероприятий в декабре остается высоким, при этом компании все чаще интересуются иностранными звездами, но устанавливают жесткие бюджетные лимиты. Об этом "Известиям" рассказали представители концертной индустрии.

© Газета.Ru

По данным издания, среди наиболее востребованных зарубежных исполнителей — Наталия Орейро, группы "Арабески", "Чингисхан", а также американцы Akon и Jason Derulo.

При этом гонорары мировых звезд начинаются от $3 млн, а сложности с логистикой и перелетами на частных самолетах через Стамбул увеличивают стоимость.

В то же время российские артисты первого эшелона получают за выступление от 6 до 25 млн рублей.

"Бюджет теперь ограничен, и уложиться нужно не только по гонорару, но и по логистике. Популярные артисты требуют частные джеты... Прямых рейсов к нам нет, они летят через Стамбул — это дополнительные затраты и время", — отметила гендиректор концертного агентства SAY Agency Анна Субчева.

В конце ноября российский продюсер Табриз Шахиди заявил, что группа "Ленинград", рэпер Баста (Василий Вакуленко), "Руки Вверх" и народная артистка РФ Ирина Аллегрова стали лидерами списка самых высокооплачиваемых и приглашаемых артистов на новогодние корпоративы 2025 года.