Певец Михаил Турецкий устроил скандал в аэропорту Самары из-за дополнительной платы за картину, подаренную поклонниками. Артист рассказал об инциденте в соцсетях.

© Московский Комсомолец

По словам Турецкого, картина беспрепятственно прошла регистрацию, однако у выхода на посадку сотрудники авиакомпании потребовали доплатить 5 тысяч рублей, посчитав её ручной кладью.

«Приходишь на стойку и тебе говорят, платите как за место багажа. То есть, основной аргумент, что она не влезает в кардан», — возмутился артист.

Страшная утрата, создание хора и проблемы со здоровьем: как живет Михаил Турецкий

Несмотря на возражения, Турецкий в итоге заплатил требуемую сумму.