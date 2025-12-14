Московский ресторан заменил Долину на Варум

Лариса Долина должна была выступать в новогоднюю ночь в одном из популярных московских ресторанов - «Пушкине». СМИ писали, что там у певицы был запланирован 40-минутный концерт, а стоимость входных билетов превышала 90 тысяч рублей.

Однако вместо Долиной выступит Анжелика Варум, которая получит гонорар в размере от четырех до шести миллионов рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Причины замены публично не оглашались.

Лариса Долина переживает не самые лучшие времена. Из-за квартирного скандала ей пришлось столкнуться с волной хейта в свой адрес. Артистку отменяют, вырезают из различных программ, не зовут на совместные выступления, популярные сети фастфуда отказываются доставлять еду по месту жительства Долиной.