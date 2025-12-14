Нагиев удивил неожиданным заявлением

Дмитрий Нагиев огорошил публику неожиданным заявлением. На одной из последних светских тусовок он то ли в шутку то ли всерьез заговорил о проблемах со здоровьем.

Дмитрий появился на мероприятии в рваных джинсах, потертой кожанке и серой кофте. Пройдя через фойе, он прошествовал в VIP-зону, не останавливаясь на фотосессию.

Выйдя на сцену, Нагиев поблагодарил создателей фильма, в котором он снимался, пишет «Московский Комсомолец».

«Благодарю за возможность заработать на лекарства, — заявил 58-летний Нагиев, но вдаваться в подробности не стал.

Также Нагиев заявил, что ему уже прислали сценарий тринадцатой части ленты.

Кстати, некоторое время назад в СМИ прошла информация о тайной дочери Нагиева, Анне. Но шоумен не подтверждает эти данные.