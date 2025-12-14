Охлобыстин признался, что Ефремов дистанцировался от старых друзей

В этом Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. Недавно он вернулся к работе. Уже в следующем году поклонники смогут увидеть Михаила Ефремова в новом проекте продюсера и режиссера Сергея Кальварского. Речь идет об антиутопии, сценарий которой изначально создавался под Ефремова.

Также Михаил Олегович задействован в работе театра «Мастерская 12». В феврале 2026 года здесь запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по сценарию Никиты Михалкова. Ефремов сыграет отрицательного персонажа.

Что же касается дружеского общения, то в этой сфере артист весьма сдержан. Иван Охлобыстин, рассказал, что сейчас почти не общается с Михаилом, несмотря на старую дружбу, и даже то, что Михаил является крестным отцом старшей дочери Ивана, пишет СтарХит.

«Да, он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это», — рассказал Иван.

За годы, что Михаил Ефремов пробыл в заключении, Охлобыстин всячески поддерживал его. Актер отмечал, что смертельная авария — не повод отказываться от друга.

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Открытая студия» рассказал, зачем снова начал сотрудничать с отбывшим наказание актером Михаилом Ефремовым.