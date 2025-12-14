Цыганова назвала получившего российское гражданство Бабича перебежчиком

Виктория Цыганова в Telegram-канале прокомментировала получение блогером из Украины Артуром Бабичем гражданства России.

Певица напомнила, что после начала СВО Бабич уехал в США, где держал «проукраинскую позицию» и учил «релокантов» исполнять гимн Украины, сообщает gazeta.ru.

Напомним, Милохин во время стрима в ноябре 2022-го во время прямой трансляции в соцсети спел гимн России, а потом по просьбе Артура Бабича они вместе исполнили и гимн Украины.

«Все ли участники СВО получили гражданство России?.. Нужны ли вообще нашей стране подобные перебежчики? Почему именно такие люди, а не настоящие герои, без особых проблем получают гражданство России и присасываются к «кормушке»?» — спросила Цыганова.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию. Блогер заявлял что намерен навсегда поселиться в РФ.

Накануне тиктокеры Артур Бабич и Аня Покров похвастались в Telegram-канале покупкой новой квартиры. Они купили квартиру без косметического ремонта. Пара уточнила, что взяла ипотеку для покупки недвижимости.