Мартиросян высказался об отношении к мату на сцене

Гарик Мартиросян в шоу Надежды Стрелец заявил, что не любит, когда на сцене матерятся.

«Я не люблю это. Я выключаюсь. Мне просто становится несмешно, это вышвыривает меня из юмора. Я не могу следить дальше за юмором, когда мат не к месту, просто мат-мат-мат», — объяснил Мартиросян.

Мартиросян убежден, что, если юморист использует обсценную лексику просто так, это лишь невоспитанность и стремление произвести эпатажное впечатление на публику.

Как пишет 5 Канал, Хазанов в свое время не стал смотреть до конца шоу комика Павла Воли, так как тот использовал мат.

Сми сообщают, что юморист Гарик Мартиросян вышел из бизнеса, в котором он был соучредителем совместно с коллегой по цеху Михаилом Галустяном Речь в данном случае идет о продюсерском центре, созданном Михаилом в 2011 году. Мартиросян стал компаньоном Галустяна только в 2020 году. Что стало причиной неожиданного решения со стороны экс-продюсера Comedy Club, пока неизвестно.