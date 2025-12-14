Продюсер назвал самых невостребованных ведущих праздничных мероприятий

Новогодний сезон - самое денежное время для представителей шоу-бизнеса. Но далеко не все артисты могут похвастаться высоким спросом и плотным графиком. Как информируют absatz.media, есть и те, которые по той или иной причине спросом у организаторов не пользуются.

Павел Рудченко, продюсер, медиаменеджер и музыкальный критик в беседе с журналистами назвал самых невостребованных ведущих на новогодних корпоративах в этом году. Фамилии все известные, артисты популярные, но тем не менее.

«Нурлана Сабурова не хотят видеть даже на концертах в регионах. Павел Деревянко мечтает занять нишу ведущего, но у него не особо получается. Про Ольгу Бузову в качестве ведущей немного забыли, хотя она себя таковой позиционирует», - заявил Рудченко.

Самыми высокооплачиваемыми ведущими новогодних корпоративов в России стали актеры Дмитрий Нагиев и Игорь Верник, а также Марина Кравец, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев. Об этом ТАСС сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.