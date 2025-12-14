Цискаридзе сообщил, почему не пойдет на «Щелкунчика» в Большой театр

Николай Цискаридзе не пойдет в Большой театр смотреть «Щелкунчика», поскольку цена билетов достигает запредельных величин. Такие траты он считает несоразмерными и позволить себе не может.

Четыре билета в партер на 20 декабря в этом году ушли на аукционе за 510 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч. Второй комплект из четырех билетов купили за 470 тысяч. Но и это не предел - в прошлом году кто-то посчитал возможным сходить в театр за 630 тысяч рублей.

Слова ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой приводят РИА «Новости».

«Вы знаете, эта проблема, что нет билетов, — она была всегда, сколько я себя помню. Но участвовать в аукционе — не знаю. Есть, наверное, люди, у которых есть лишних три-четыре миллиона для того, чтобы посетить Большой театр, у меня их нет. Я честно работаю».

Напомним, что Большой театр предлагает зрителям купить билеты онлайн по номиналу. Однако практически это сделать невозможно из-за ажиотажа вокруг постановки.

Продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" стартовали в Большом театре

Считающийся иконой Большого «Щелкунчик» появляется в афише театра только один раз в год — зимой. Эта работа, созданная в 1966 году балетмейстером Юрием Григоровичем в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе, превратилась в неотъемлемый символ новогодних праздников, а попасть в эти дни на спектакль — заветное желание многих ценителей искусства.