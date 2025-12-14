Жасмин прокомментировала идею о выплате зарплаты домохозяйкам

Жасмин будучи сама многодетной мамой, прекрасно знает, как трудно совмещать работу с воспитанием детей. Однако у нее и многих других обеспеченных мам есть шанс нанимать домработниц и нянь. Между тем далеко не у всех россиянок есть такая возможность. И сейчас многие политологи высказываются о том, что домохозяйкам следует выдавать зарплату в размере 30% от заработка мужа.

Жасмин недавно стала бабушкой – у ее сына Михаила Семендуева и невестки Евы Хачатурян родился малыш. Но идею с выплатами певица приняла в штыки, пишет Экспресс Газета.

«Я б рухнула, если бы невестка сказала: «Миша, вот я родила ребенка, я еще не работаю, ты мне должен платить зарплату». На себе тянуть и быт, и ребенка, и мужа обхаживать — ничего не сложно. Я живу, и вы тоже так же живите, не нужно сказки мне рассказывать»,

При этом у Евы и Михаила есть приходящая няня, а также по графику, каждая раз в неделю, приходят на помощь бабушки.

«Чтобы поднимать рождаемость нашей страны, я бы это еще поняла. Потому что, например, в Республике Дагестан, где я родилась, там практически никто из женщин не работает. И им не то, что не платят зарплату, муж их одаривает, покупает им подарки, сумочки, бриллианты, чтобы они были матерями их детей. И рождается действительно очень много детей. И это и есть мотивация. А когда просто тупо платят зарплату хотя бы раз в месяц за одного ребенка, мне кажется, это как-то несправедливо», - заключила Жасмин.

Сын Михаил и невестка Ева Хачатурян, подарившие Жасмин внука, назвали малыша Борисом.