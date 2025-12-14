Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта в эфир

Некоторые известные россияне обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

© Вечерняя Москва

По данным издания, речь шла о попытках «реабилитировать» Урганта, однако, как утверждается в публикации, глава государства отнесся к этим обращениям негативно.

С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала. Алла Михеева рассказала, что «безумно скучает» по съемкам с Ургантом. Однако закрытие шоу не стало препятствием для общения с телеведущим. По словам артистки, они до сих пор общаются и даже живут недалеко друг от друга.

Ранее в Сети появилась информация о том, что телеведущий может вернуться на российское телевидение в ближайшее время. Возвращение Урганта на телевидение «лоббируют люди в высоких кабинетах».

Иван Ургант помог пострадавшим семьям из Курской области

Ургант анонсировал концерты в Дубае и Лимасоле в конце декабря. За них он может получить несколько миллионов рублей. Мероприятия пройдут 27 и 29 декабря.